Рецидив рака можно будет предотвратить
Речь идет об электрохирургическом скальпеле, через который на ткани распыляется струя холодной плазмы. По словам разработчиков, для достижения необходимого эффекта, достаточно обработать послеоперационную рану в течение 2-7 минут.
По словам ученых, холодная плазма уничтожает раковые клетки с помощью активных форм кислорода. Плюсом технологии является то, что при этом здоровые ткани не повреждаются.
Эффективность обработки послеоперационных ран холодной плазмой была доказана в ходе экспериментов на животных.
Более подробно с разработкой ученых можно ознакомиться в статье, опубликованной в издании British Journal of Cancer.
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