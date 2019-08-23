Рецидив рака можно будет предотвратить

Команда ученых из Канады и США разработали уникальную технологию, препятствующую развитию рецидива рака.Речь идет об электрохирургическом скальпеле, через который на ткани распыляется струя холодной плазмы. По словам разработчиков, для достижения необходимого эффекта, достаточно обработать послеоперационную рану в течение 2-7 минут.По словам ученых, холодная плазма уничтожает раковые клетки с помощью активных форм кислорода. Плюсом технологии является то, что при этом здоровые ткани не повреждаются.Эффективность обработки послеоперационных ран холодной плазмой была доказана в ходе экспериментов на животных.Более подробно с разработкой ученых можно ознакомиться в статье, опубликованной в издании British Journal of Cancer.