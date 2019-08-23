Фторированная вода может снизить IQ у ребенка в утробе матери

Ученые выявили связь между употреблением фторированной воды во время беременности и вероятностью снижения IQ у ребенка в утробе матери. Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.Специалисты проанализировали данные, собранные при реализации в Канаде программы "Исследование влияния химических загрязнителей окружающей среды на матерей и детей" (Maternal-Infant Research on Environmental Chemicals). Сбор информации о беременных женщинах и их детях осуществлялся с 2008 года, и включал в себя в том числе данные о рационе и уровне образования.Около 40% исследуемых женщин проживали в городах с фторированной водой, причем средний уровень фторидов в их моче составлял 0,69 мг на литр. Между тем среди тех, по месту жительства которых вода не была фторированной, данный показатель равнялся 0,4 мг на литр.Выяснилось, что при условии увеличения уровня фторида в моче беременной женщины на один миллиграмм на литр, у её сына IQ снижался примерно на 4,5 балла. Примечательно, что подобной связи в случае девочек выявлено не было.А вот при анализе сообщений испытуемых женщин о количестве выпитой во время беременности водопроводной воды были получены несколько иные данные. Так, увеличение концентрации фторида на один миллиграмм на один литр было связано со снижением IQ у детей обоего пола на 3,7 балла.Ученые признают, что для более точной оценки безопасности фторированной воды необходимы дальнейшие исследования.С учетом некой противоречивости полученных данных, статья в JAMA Pediatrics была опубликована с примечанием редактора - педиатра и эпидемиолога Детской больницы Сиэтла в Вашингтоне Дмитрия Христакиса (Dimitri Christakis).