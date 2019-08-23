5 богатых углеводами продуктов, полезных для здоровья

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Углеводы сегодня принято делить на две основные группы – «простые» и «сложные». Более полезными для здоровья считаются последние: они медленнее усваиваются, не приводят к скачкам глюкозы в крови и обеспечивают длительное ощущение сытости.Представляем вашему вниманию несколько продуктов, которые содержат «сложные» углеводы и полезны для здоровья.Гречка – хороший источник не только углеводов, но и клетчатки, которая необходима для нормального пищеварения и которое помогает дольше чувствовать себя сытым. Именно поэтому гречка – один из важнейших продуктов для тех, кто хочет похудеть или сохранить вес.В овсянке углеводов содержится в пять раз больше, чем белка. Несмотря на это, каша из овсяной крупы – это хороший вариант завтрака для всех, даже для худеющих. Содержащаяся в овсянке клетчатка помогает снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Кукуруза – еще один хороший источник углеводов, но употреблять ее нужно без масла и с минимальным количеством соли. Кукуруза также богата клетчаткой, йодом, фосфором, магнием, кальцием и железом.В стручковой фасоли мало калорий, но при этом содержатся полезные «сложные» углеводы, клетчатка, а также немного белка. Фасоль – отличный продукт для тех, кто стремится сохранить вес и здоровье.В нуте много «сложных» углеводов. Он также содержит немало растительной клетчатки, улучшающей состояние кишечной микрофлоры и ускоряющей выведение из организма лишнего холестерина. Кроме того, нут богат марганцем, который препятствует преждевременному старению.