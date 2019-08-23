Ростки пшеницы помогут быстро похудеть

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Если вы столкнулись с нерешаемыми проблемами при похудении, попробуйте включить в свой рацион ростки пшеницы. Они содержат витамины А, Е и В, кальций, магний, железо и имеют множество полезных свойств.Ростки пшеницы содержат так называемые растворимые волокна и белки. Это великолепный продукт для людей, которые сталкиваются с нарушениями пищеварения вроде запоров. В отличие от лекарств, ростки не имеет никаких побочных эффектов.Употребления пищевых волокон обеспечивает длительное ощущение сытости. А чем дольше оно сохраняется, тем ниже вероятность переедания и набора лишних калорий.Эксперименты показали, что при употреблении ростков пшеницы снижается уровень сахара в крови. А всё потому, что этот продукт содержит низкий объем углеводов.Мы уже говорили о том, что ростки пшеницы сохраняют длительное ощущение сытости. Но кроме этого они подавляют выработку гормона голода грелина. А это еще важнее в деле борьбы с перееданием.