Ростки пшеницы помогут быстро похудеть
Укрепляют пищеварение. Ростки пшеницы содержат так называемые растворимые волокна и белки. Это великолепный продукт для людей, которые сталкиваются с нарушениями пищеварения вроде запоров. В отличие от лекарств, ростки не имеет никаких побочных эффектов.
Продлевают сытость. Употребления пищевых волокон обеспечивает длительное ощущение сытости. А чем дольше оно сохраняется, тем ниже вероятность переедания и набора лишних калорий.
Уменьшают уровень сахара в крови. Эксперименты показали, что при употреблении ростков пшеницы снижается уровень сахара в крови. А всё потому, что этот продукт содержит низкий объем углеводов.
Предотвращают переедание. Мы уже говорили о том, что ростки пшеницы сохраняют длительное ощущение сытости. Но кроме этого они подавляют выработку гормона голода грелина. А это еще важнее в деле борьбы с перееданием.
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