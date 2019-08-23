Электронные сигареты без никотина повреждают сосуды

Многие подобные гаджеты содержат никотин, и ученые подозревают, что он вреден для сердечно-сосудистой системы. А теперь исследователи из Университета Пенсильвании установили, что даже не содержащие никотина электронные сигареты повреждают кровеносные сосуды.Очередное исследование показало, что ни какие электронные сигареты не являются безопасными для здоровья. Уже доказано, что содержащие никотин электронные сигареты могут увеличивать риск развития сердечно-сосудистых болезней и патологий легких, хотя и не так сильно, как это делают традиционные табачные изделия. А всё потому, что в обычных сигаретах помимо никотина содержатся разного рода смолы и другие канцерогены. И вот теперь установлено, что электронные сигареты, которые не содержат никотина, всё равно представляют угрозу для нашего здоровья. При нагревании смеси для электронных сигарет она повреждает кровеносные сосуды. Под воздействием нагрева химические вещества из этой смеси превращаются в токсичные частицы, которые крайне негативно воздействуют на нашу сосудистую систему.Это не очень приятная новость на фоне всё более растущего числа случаев болезней легких среди пациентов, у которых есть только одно общее - курение электронных сигарет. Изначально данные гаджеты продвигались в качестве абсолютно безопасной альтернативы обычного курения, и считалось, что именно электронные сигареты помогут курильщикам избавиться от вредной привычки. Но в распоряжение науки появляется все больше доказательств того, что электронные сигареты могут быть опасны сами по себе. К тому же, они уже стали модными, и их всё чаще используют подростки и молодые люди, которые ранее вообще никогда не курили.Авторы нынешнего исследования оценили эффект воздействия не содержащих никотина сигарет на кровеносных сосудах 31 добровольца. Всего одного эпизода курения было достаточно для нанесения серьезного ущерба кровеносным сосудам, как показала магнитно-резонансная томография.