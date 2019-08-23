Названы виды пищи, от которых возникает целлюлит

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Медики предоставили перечень продуктов, которые увеличивают вероятность возникновения целлюлита.Целлюлит – это застойные явления в жировой ткани, приводящие к нарушению циркуляции крови. В условиях современного образа жизни столкнуться с ним может каждый, ведь на его формирование влияет не только уровень активности человека, но и наличие вредных привычек, а также питание.Поэтому эксперты выделили топ-5 продуктов, что могут вызывать образование апельсиновой корки.Напитки содержащие кофеин (кофе, какао чёрный чай, кола)Пусть и напитки с кофеином даруют заряд энергии бодрость, в излишнем количестве они нарушают деятельность сердца и, соответственно, циркуляцию крови. А последнее, как упоминалось ранее, усиливает риск застоя жировых тканях.Продукты содержащие сахар (конфеты, газировка, шоколад, другие сладости)Как и с кофеином, большое количество сахара наносит вред организму. Из-за употребления сахара повышается уровень глюкозы и увеличивается синтез белкового гормона инсулина, что усиливает появления подкожного жира. А также может повреждает сосуды, делая их менее гибкими. В следствии проявляться отёки и целлюлит.СольЭто, казалось бы, безвредное вещество в чрезмерном количестве задерживает в организме жидкости, что так же приводит к отёчности и появлению целлюлита.Полуфабрикаты и фастфудБыстрая еда радует разнообразием, вкусом и простотой, но тем не менее фастфуд и полуфабрикаты действует на человека так же как и сахар. К тому же, большое количество содержащихся в них ароматизаторов, красителей и других пищевых добавок вызывает нарушение крово- и лимфообращения.АлкогольВ большинстве случаев целлюлит мешает жить именно женщинам из-за нарушения синтеза полового женского гормона эстрогена в их организме.А влияет на него, собственно, алкоголь, мешая его нормальному функционированию. Что, в свою очередь, усиливает отложения жира в подкожных тканях.