Врач сообщил, какие продукты лучше всего сочетаются с молоком

Советы от диетолога.Диетолог Светлана Фус дала практические советы по комбинированию продуктов питания с молоком.Специалист по питанию советует сочетать молоко с крупами и фруктами.Постоянный диетолог проекта «Взвешенные и счастливые» Светлана Фус продолжает давать рекомендации читателям о правильном питании и делится полезными рецептами. На этот раз она рассказала с какими продуктами лучше всего сочетать молоко.Диетолог советует сочетать молоко с крупами и фруктами (несладкими и не очень крохмалистими).«Часто вы можете увидеть информацию о том, что крупа с молоком несовместимы, что это разные категории продуктов. Традиционная диетология говорит о том, что молочная каша — это полезная еда, в которой два продукта хорошо дополняют друг друга по аминокислотному и белковому составу», — написала Светлана Фус.Она отметила, что такая пища допускается в том случае, если у вас нет лактозной непереносимости, аллергической реакции на составляющие молока, на казеин, нет аутоиммунных заболеваний.«Я бы не рекомендовала его регулярно пить и есть, но два раза в неделю молочная каша может присутствовать в вашем рационе. А предпочтение лучше отдать кисломолочным продуктам: кефиру, йогурту (без наполнителей), ряженке, сыру», — резюмировала диетолог.