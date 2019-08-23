Главные мифы о диабете второго типа

Необъяснимая потеря веса, постоянная жажда и частые мочеиспускания - всё это симптомы диабета второго типа. Болезнь очень распространена, её диагностируют у всё большего количества людей, и, тем не менее, многие из нас до сих пор верят в устойчивые мифы о диабете.Крайне опасное заблуждение. В соответствии с данными Американской ассоциации диабетиков, две трети пациентов с этой болезнью умирают от сердечно-сосудистых болезней вроде инфарктов и инсультов, напрямую спровоцированных диабетом. Продолжительность жизни диабетика, в среднем, на 10 лет меньше, чем у человека без этой болезни. Люди с ВИЧ, получающие лекарства, живут дольше диабетиков!Весьма распространенное заблуждение. Конечно, ожирение является фактором риска, но это не единственная причина диабета. Необходимо учитывать семейную историю болезни, наличие гипертонии, сидячий образ жизни и многие другие факторы.На самом деле, инсулин спасает жизни диабетиков, поскольку помогает управлять уровнем глюкозы в организме. Конечно, гораздо лучше, если у человека получается естественным образом контролировать показатели сахара.Не стоит думать, что жертвам диабета второго типа больше никогда не придётся есть сладкое. Если у вас нормальный уровень сахара в крови, вы поддерживаете здоровый образ жизни, то незначительное количество сладостей никак вам не повредит.