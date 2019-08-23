Пищевая сода используется против многих болезней

Пищевая сода пользуется популярностью у людей. Ее используют в ходе лечения и даже чистят ей зубы.

Стоматологи говорят, что чистка зубов содой или добавление ее в зубную пасту не рекомендуется. Ни сода, ни активированнный уголь никогда не помогут вам отбелить зубы. Они повредят эмаль зубов и провоцируют развитие кариеса.

Эмаль повреждает агрессивная чистка. Зуб при этом начинает гнить, что обусловлено появлением кариеса.

Очень вредны, говорят стоматологи, зубные пасты с содержанием фтора. Лучше всего, по словам медиков, использовать пасту без фтора.
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