Гранатовый сок защищает мозг детей в утробе

Речь идёт о малышах, которые слишком медленно развиваются в животе матери. Исследование показывает, что таким женщинам нужно обязательно употреблять гранатовый сок.Ученые пришли к выводу о том, что будущие мамы, которые в период беременности пьют гранатовый сок, положительно влияют на развитие мозга своих детей. Установлено, что употребление 230 мл гранатового сока ежедневно усиливает формирование связей между нейронами мозга у малышей, у которых отмечается замедление роста на стадии внутриутробного развития. Это связано с тем, что гранатовый сок содержит микронутриенты под названием полифенолы, которые преодолевают гематоэнцефалический барьер и защищают от нейродегенеративных болезней.Исследователи полагают, что таким образом гранатовый сок предохраняет беременных и их малышей от более инвазивных методов лечения, включая хирургические операции. Эти выводы ученые сделали на основе наблюдений за 78 будущими матерями в одной из клиник города Сент-Луис. У малышей еще на стадии внутриутробного развития в период между 24 и 43 неделями гестационного периода было диагностировано расстройство под названием внутриутробное ограничение роста. Оно возникает в тот момент, когда рост ребёнка замедляется.Наиболее частой причиной расстройства бывают проблемы с плацентой, обеспечивающей малышей кислородом и питательными веществами через пуповину. Плацента может либо недостаточно хорошо присоединяться, либо просто не очень качественно выполнять свои функции. Так как малыш недополучает кровь или кислород, у него могут возникать проблемы с дыханием, патологии сердца и кровеносных сосудов и даже серьезные повреждения мозга.