Вечерний бокал вина приведет к жиру на животе

Эксперты выяснили, почему употребление алкогольных напитков может привести к набору лишнего веса. Оказывается, наш организм имеет определенные приоритеты при сжигании различных типов калорий.Многие из нас слышали о том, что спиртные напитки могут стать причиной набора лишнего веса. Обычно эксперты объяснили это тем, что алкоголь также содержит значительное количество калорий, а люди почему-то считают его некалорийным напитком. И вот теперь ученые поведали настоящую причину того, почему алкоголь приводит к набору нежелательных объемов веса, часто появляющихся на животе. Сам по себе алкоголь содержит 7 калорий на грамм, и даже если мы выбираем низкоуглеводные и не содержащие сахара коктейли, то всё равно употребляем так называемые «мусорные» калории, которые с точки зрения питательных свойств ничего нашему организму не дают.Но главное в другом. Дело в том, что наш организм перерабатывает алкоголь несколько по-иному, чем другие напитки. Именно поэтому если вместе со спиртным мы употребляем какую-то пищу, то наш организм в первую очередь сжигает алкогольные калории, а вторую группу калорий оставляет про запас. Именно поэтому мы и поправляемся. Чаще всего эти калории откладываются в виде лишнего веса вокруг боков и живота.К примеру, если мы получили 100 калорий от алкоголя и 100 калорий от пасты, то наш организм сожжет именно алкогольные калории. А полученные от макарон останутся «на всякий случай». Наконец, алкоголь оказывает воздействие на производство глюкагона - гормона, который вовлечен в выработку сахара и процессы сжигания жира. Организм считает алкоголь ядом, и для печени основным приоритетом становится избавление от этой субстанции, из-за чего она временно замедляет другую работу, забывая про сахар в крови.