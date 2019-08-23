Медики рассказали о вреде некоторых морепродуктов
Все дело в химикатах, которые отрицательно влияют на здоровье человека.
Электростанции, металлургическая промышленность и техногенные катастрофы негативно влияют на качество рыбы. Оседающая в водоемах ртуть при контакте с рядом бактерий преобразуется в метилртуть.
Это высокотоксичное органическое соединение попадает в организм морских животных. В мелкой рыбе его уровень не очень высок, однако в крупных особях ее количество намного выше.
Токсины мешают работе нервной и иммунной систем, а также легких, печени, почек, желудка и кишечника. Особенно опасны они для мозга.
Прежде всего, ученые рекомендуют снизить потребление морепродуктов беременным женщинам и маленьким детям. Больше всего химиката в тунце, акуле, треске, меч-рыбе и щуке.
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