Медики рассказали о вреде некоторых морепродуктов

Ученые из Гарвардского университета провели исследование, в котором выяснили, какие морепродукты опасны для здоровья.

Все дело в химикатах, которые отрицательно влияют на здоровье человека.

Электростанции, металлургическая промышленность и техногенные катастрофы негативно влияют на качество рыбы. Оседающая в водоемах ртуть при контакте с рядом бактерий преобразуется в метилртуть.

Это высокотоксичное органическое соединение попадает в организм морских животных. В мелкой рыбе его уровень не очень высок, однако в крупных особях ее количество намного выше.

Токсины мешают работе нервной и иммунной систем, а также легких, печени, почек, желудка и кишечника. Особенно опасны они для мозга.

Прежде всего, ученые рекомендуют снизить потребление морепродуктов беременным женщинам и маленьким детям. Больше всего химиката в тунце, акуле, треске, меч-рыбе и щуке.
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