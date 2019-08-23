Стало известно, на каком масле полезней всего жарить еду

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Эксперты в области правильного питания объяснили какое масло лучше использовать для жарки, чтобы не навредить своему организму.Так, чтобы исключить развитие онкологических заболеваний, продукты необходимо жарить на «правильном» масле с минимальной точкой задымления.При обжарке любого продукта, будь то мясо или овощи необходимо помнить, что лучше использовать масло, которое не подгорает и не дымит при максимальном нагревании.По их словам, это оливковое масло, причем очищенное — рафинированное. Это масло, по словам специалистов при точке кипения в 240 °C не пригорает, не брызгает и не дает сильного задымления. Кроме того, у этого масла мононенасыщенные жирные кислоты омега-9 в составе, которые нейтральны для здоровья организма.За ним следует горчичное масло. У этого продукта также отмечается высокая температура окисления при 254 °C.Врачи предупреждают, что особо опасными маслами считаются подсолнечное и льняное. У этих масел отмечается самая низкая температура задымления — 170°C. Даже при медленном обжаривании они выделяют вредные вещества. Специалисты предупредили об опасности нерафинированных масел, которые можно употреблять только при приготовлении холодных блюд.