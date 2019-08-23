Для тяжелобольных детей закупят запрещенные препараты

Последние скандалы с попытками возбудить уголовное дело против матерей, пытавшихся спасти своих детей с помощью незарегистрированных препаратов, возымели не только широкий общественный резонанс, но и привели к определенным подвижкам на государственном уровне.Правительство обязало Минздрав изучить потребность маленьких пациентов в психотропных лекарствах, незарегистрированных в России. А уже к концу октября планируется ввезти из-за границы не менее 10 тысяч упаковок таких препаратов для нуждающихся детей. В дальнейшем будет установлена определенная квота.В первую очередь привезут диазепам, фенобарбитал и медозалам в формах, которые не производятся в России (в основном детские свечи или сиропы), а также клобазам. Ввоз будет осуществлять ФГУП «Московский эндокринный завод».Для того, чтобы это стало возможным, были внесены поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Поправки предусматривают порядок учета таких лекарств и их дальнейшее использование, возможность обеспечить качественное обезболивание всем нуждающимся и право врачей назначать данные препараты.