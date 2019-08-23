Эксперты предупредили об опасности повторного кипячения воды

Специалисты Роскачества проверили безопасность электрических чайников. Результаты не слишком обнадеживают.Было проверено 30 популярных моделей чайников — российского, китайского, польского и турецкого производства. Все модели оценивали по 159 показателям качества и безопасности.Хорошая новость в том, что по результатам проверки кипячения воды ни в одном чайнике не оказалось таких вредных элементов как бор, хром, никель и свинец. Не изменяли приборы и pH воды.Тем не менее, 8 моделей при повторном кипячении воды выделяли формальдегид. В нашей стране это не считается нарушением и не является показанием к снятию с производства. Тем не менее, организму формальдегид может нанести ущерб, в частности, он официально признан канцерогеном.Учитывая, что проверены далеко не все чайники, которые представлены на рынке, специалисты советуют перестраховаться и вообще не кипятить воду повторно ни в каких приборах.Особенно отличились три модели — Scarlett SC-EK18P44, BBK EK 1705S и Centek СТ-1068 — они кроме формальдегида выделяли иные стойкие органические соединения, способные негативно повлиять на метаболизм.