Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье

Отказ от пагубной привычки – курения может положительно сказаться на здоровье и предотвратит от многих возможных заболеваний.По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.Ученые наблюдали за курильщиками в течение 60 лет. Главной задачей было выяснение отказа от курения и изменение здоровья пациента, особенно с сердцем и сосудами.По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.Однако, чтобы риск понизился до уровня некурящих людей, бывшим курильщикам потребуется не менее 25 лет.