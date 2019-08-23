Добавки с рыбьим жиром не защищают от диабета

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Существует устойчивая гипотеза о том, что рыбий жир за счёт кислот Омега-3 обеспечивает защиту от наиболее распространенного метаболического расстройства. К сожалению, новое исследование её полностью опровергла.Десятки авторитетных научных работ доказывали, что содержащиеся в рыбьем жире жирные кислоты Омега-3 выступают средством профилактики диабета. И вот теперь ученые из Университета Восточной Англии провели метаанализ более 80 клинических исследований по заказу Всемирной организации здравоохранения. Вывод этого анализа, увы, безрадостны - пищевые добавки с рыбьим жиром ничего не делают для снижения риска развития диабета второго типа.Оказалось, что какое бы количество этих добавок не принимал человек, его вероятность столкнуться с диабетом остаётся неизменной. Кроме того, утверждения о том, что пищевые добавки с рыбьим жиром приводят к изменениям уровня сахара в крови, инсулина и гликированного гемоглобина, также оказались опровергнутыми. Все эти три компонента традиционно свидетельствуют о том, насколько хорошо организм перерабатывает сахар, по ним определяют риск диабета второго типа.Впрочем, исследование показало, что принимающие большое количество добавок с рыбьим жиром люди могут столкнуться с ухудшением метаболизма глюкозы, что повлияет на уровень сахара в крови. Хотя точных подтверждений этому не получено, авторы этого анализа всё-таки порекомендовали людям не употреблять пищевые добавки с рыбьим жиром в дозировке свыше 4,4 г.