Регулярная активность является лучшим способом продлить жизнь

Любая регулярная физическая активность, независимо от ее интенсивности, способствует продлению жизни людей среднего и старшего возраста, констатируют ученые.British Medical Journal опубликовал новые данные, полученные учеными, которые проанализировали результаты восьми исследований с участием в них 36 тысяч человек старше 40 лет. Эти люди были поделены на четыре группы в зависимости от степени интенсивности их ежедневной активности. За их жизнью наблюдали около шести лет.Полученные исследователями свидетельства стали очередным подтверждением того, что движение – это жизнь. Выяснилось, что среди наиболее подвижных граждан риск преждевременной смертности сокращается на 73%. У добровольцев, которые попали во вторую по интенсивности физической активности группу, аналогичный риск уменьшался на 66%.«Для повышения продолжительности жизни при сидячем образе достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день либо тратить это же время на физические нагрузки средней степени интенсивности», - постулировали научные эксперты.Исследование также показало, что риск преждевременной смерти значительно повышается, если человек проводит более 9 часов в сидячем положении.