Врачи рассказали, как определить диабет на начальной стадии

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как узнать заболевание.Выявить диабет на начальных стадиях развития очень сложно. Британские врачи рассказали, что помогает узнать данное заболевание и своевременно обратиться за помощью. Выявить диабет на начальных стадиях развития очень сложно. Британские врачи рассказали, что помогает узнать данное заболевание и своевременно обратиться за помощью.При сахарном диабете в организме вырабатывается недостаточное количество гормона инсулина, который отвечает за доставку к клеткам глюкозы в нужном количестве. Из-за недостатка инсулина происходят нарушения во всех видах обмена веществ и увеличивается уровень содержания сахара в крови, что очень вредно для здоровья в целом. При диабете повышается риск развития инсульта, почечной недостаточности, инфаркта миокарда, гангрены конечностей, слепоты. Кроме того, резкие колебания сахара в крови, характерные для этой патологии, вызывают угрожающие для жизни состояния: гипо- и гипергликемическую комы.Британские специалисты установили, что симптомами начала развития диабета могут быть рвота и тошнота.«Частые рвоты и тошнота в совокупности с низким кровяным давлением говорят о начале развития сахарного диабета», — заявили врачи в его публикации.Медики отмечают: дни, когда случаются эпизоды с проявлением таких симптомов, необходимо фиксировать. Также следует обращаться за медицинской помощью.Врачи напомнили, что диагностировать сахарный диабет в начале его появления у человека очень сложно. Более чем в 70% случаев сахарный диабет 2-го типа начинается бессимптомно, и часто диагностируется, когда уже формируются отклонения, например, слепота, атеросклероз сосудов нижних конечностей.Среди других клинических проявлений диабета эксперты выделяют сухость во рту, жажду, частое мочеиспускание, снижение массы тела, слабость, утомляемость. Также на заболевание могут указывать кожные проявления, например, участившиеся гнойничковые или грибковые заболевания.