Как избавиться от вздутия живота без лекарств

Как победить метеоризм.Медики из Великобритании считают, что вода является самым простым способом избавления от вздутия живота. Главным условием является её употреблением не меньше 2-х литров в день.По словам британских врачей, если человек страдает от чрезмерного метеоризма, то необходимо выпить стакан простой воды, что решит проблему. Если же соблюдать рекомендованное выпивание жидкости по 2 литра в сутки, то это такого рода неприятностей можно избежать. Суть данного способна заключается в том, что Н2О восстанавливает натриевый баланс в организме и нормализует работу пищеварительного тракта.В том случае, если вздутие живота не проходит, это может означать пищевую чувствительность. Диетолог-аллерголог из фонда Royal Brompton and Harefield NHS Foundation считает по этому поводу, что прежде всего следует убрать из рациона на четыре недели пищевые изделия из пшеницы, понаблюдав, решиться ли вопрос. Это касается таких продуктов: хлеб, макароны, печенье, соевый соус, пиво, торты и пирожные, блюда на основе злаковых, пончики, гидролизованный растительный белок. В любом случае важно найти альтернативу «вырезанным из рациона» продуктам, предупреждают медики.Ведение пищевого дневника является также эффективным способом определить, имеет ли человек пищевую чувствительность. Для этой цели следует записывать употребляемые продукты, найдя те, которые вызывают вздутие живота. В любом случае не стоит забывать про употребление воды.