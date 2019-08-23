Названа неожиданная причина повышенного давления

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Последствия недосыпа.Недостаток сна может привести к сердечным заболеваниям, увеличению веса, и даже изменить поведение нашей ДНК, считают эксперты.Профессор медицины сна Пол Гринграс (Paul Gringras) провел эксперимент, чтобы показать, что происходит с нашим телом после недостаточно долгого ночного сна. По его словам, причем повышенное кровяное давление и уровень холестерина также являются одними из возможных последствий недостаточного отдыха.«Те, кто не высыпается, чаще страдают сердечными заболеваниями или прибавляют в весе», — заявил Гринграс.По словам профессора Гринграса, те люди, которые спят меньше шести часов, имеют более высокий риск развития ишемической болезни сердца, у них более высокое кровяное давление и хуже уровень холестерина.Одна из проблем со здоровьем, которую подчеркивает Гринграс, — это неблагоприятное воздействие хронического плохого сна на то, как наши тела обрабатывают нашу ДНК.«Но наша ДНК и то, как наше тело знает, что с ней делать, на самом деле подвержены изменениям со стороны внешних факторов — что мы едим, курим ли мы, насколько мы напряжены и как мы спим. Хотя плохой сон не меняет наш фактический код ДНК, он влияет на эпигенетические сигналы, которые контролируют работу наших генов, и именно это может оказать негативное влияние на нашу повседневную жизнь», — добавил профессор.