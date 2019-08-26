Ученые рассказали о самом «здоровом» типе фигуры

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Группа ученых Калифорнийского университета провели ряд исследований, после чего выяснили, как фигура влияет на состояние здоровья человека. Правда, исследования они проводили исключительно на мышах.Ученые кормили мышей жирной пищей. Мониторинг состояния их здоровья показал, что у самцов мышей уровня тестостерона снижался, а у самок - наоборот, они не ощущали никаких гормональных изменений, пишет Frontiers in Immunology.Ученые считают, что у самок грызунов повышенная защита, которая базируется на яичниковом эстрогене. Эксперты пришли к выводу: женщины имеют большую защиту от негативно влияющих опасных факторов, которые вызваны ожирением, чего нельзя сказать о мужчинах.Ученые связывают это с тем, что у женщин жиры скапливаются на бедрах и ягодицах, у мужчин от этого страдают талия и живот. При этом специалисты отметили, что женский «грушевый» тип фигуры наиболее безопасен, нежели все остальные.Если жир скапливается на талии, то он провоцирует метаболический синдром. Также такие люди имеют проблемы с восприимчивостью к инсулину. У мужчин с такой фигурой низкое либидо, им не хватает энергии.