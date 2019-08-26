Ученые рассказали о самом «здоровом» типе фигуры
Ученые кормили мышей жирной пищей. Мониторинг состояния их здоровья показал, что у самцов мышей уровня тестостерона снижался, а у самок - наоборот, они не ощущали никаких гормональных изменений, пишет Frontiers in Immunology.
Ученые считают, что у самок грызунов повышенная защита, которая базируется на яичниковом эстрогене. Эксперты пришли к выводу: женщины имеют большую защиту от негативно влияющих опасных факторов, которые вызваны ожирением, чего нельзя сказать о мужчинах.
Ученые связывают это с тем, что у женщин жиры скапливаются на бедрах и ягодицах, у мужчин от этого страдают талия и живот. При этом специалисты отметили, что женский «грушевый» тип фигуры наиболее безопасен, нежели все остальные.
Если жир скапливается на талии, то он провоцирует метаболический синдром. Также такие люди имеют проблемы с восприимчивостью к инсулину. У мужчин с такой фигурой низкое либидо, им не хватает энергии.
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