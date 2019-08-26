Врачи назвали симптомы разрыва аорты

По словам медиков, в половине случаев признаки заболевания на ранних стадиях отсутствуют. Они назвали те симптомы, которые могут указывать на высокую вероятность этого нарушения.

9 мая стало известно о смерти известного журналиста Сергея Доренко. Было установлено, что он умер от разрыва аорты. В заключении судебно-медицинской экспертизы по итогам вскрытия указана «аневризма грудной части аорты разорванная».

Аорта - самая большая артерия в человеческом организме, обеспечивающая поступление крови из сердца во все остальные органы. В разное время разрыв аорты стал причиной смерти Альберта Эйнштейна, Андрея Миронова, Шарля де Голля. Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани. Также к разрыву аорты могут приводить

  • ишемия стенки аорты,

  • гипертония и резкие скачки давления,

  • физическое и нервно-эмоциональное перенапряжение,

  • травма грудной или брюшной полости,

  • врожденные дефекты.


«Более предрасположены к развитию аневризмы аорты мужчины, курильщики и люди в возрасте старше 55 лет. Среди других факторов риска - избыточный вес и отсутствие физических нагрузок», - констатируют медработники.

Разрыв аорты является моментальным процессом, и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. В то же время обнаружить патологию своевременно возможно – поэтому в том числе важно проходить регулярные медосмотры. Наиболее надежным методом диагностики нарушения считается компьютерная томография, а методом лечения - операция.

Врачи назвали основные симптомы-предвестники опасного недуга:

  • боль,

  • сонливость,

  • слабость,

  • повышение артериального давления.


Симптомами критического состояния являются:

  • шок,

  • резкое падение давления,

  • повышение температуры тела,

  • сильная боль в груди,

  • одышка,

  • отек шеи,

  • посинение кожи,

  • набухание вен.


В виде профилактики болезни врачи рекомендуют укреплять стенки сосудов - принимать препараты с витамином С и омега-3 жирными кислотами. Очень важно отказаться от вредных привычек – злоупотребления алкоголем и курения.
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