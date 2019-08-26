Врачи назвали симптомы разрыва аорты



ишемия стенки аорты,



гипертония и резкие скачки давления,



физическое и нервно-эмоциональное перенапряжение,



травма грудной или брюшной полости,



врожденные дефекты.





боль,



сонливость,



слабость,



повышение артериального давления.





шок,



резкое падение давления,



повышение температуры тела,



сильная боль в груди,



одышка,



отек шеи,



посинение кожи,



набухание вен.



По словам медиков, в половине случаев признаки заболевания на ранних стадиях отсутствуют. Они назвали те симптомы, которые могут указывать на высокую вероятность этого нарушения.9 мая стало известно о смерти известного журналиста Сергея Доренко. Было установлено, что он умер от разрыва аорты. В заключении судебно-медицинской экспертизы по итогам вскрытия указана «аневризма грудной части аорты разорванная».Аорта - самая большая артерия в человеческом организме, обеспечивающая поступление крови из сердца во все остальные органы. В разное время разрыв аорты стал причиной смерти Альберта Эйнштейна, Андрея Миронова, Шарля де Голля. Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани. Также к разрыву аорты могут приводить«Более предрасположены к развитию аневризмы аорты мужчины, курильщики и люди в возрасте старше 55 лет. Среди других факторов риска - избыточный вес и отсутствие физических нагрузок», - констатируют медработники.Разрыв аорты является моментальным процессом, и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. В то же время обнаружить патологию своевременно возможно – поэтому в том числе важно проходить регулярные медосмотры. Наиболее надежным методом диагностики нарушения считается компьютерная томография, а методом лечения - операция.Врачи назвали основные симптомы-предвестники опасного недуга:Симптомами критического состояния являются:В виде профилактики болезни врачи рекомендуют укреплять стенки сосудов - принимать препараты с витамином С и омега-3 жирными кислотами. Очень важно отказаться от вредных привычек – злоупотребления алкоголем и курения.