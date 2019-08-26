Врачи назвали симптомы разрыва аорты
9 мая стало известно о смерти известного журналиста Сергея Доренко. Было установлено, что он умер от разрыва аорты. В заключении судебно-медицинской экспертизы по итогам вскрытия указана «аневризма грудной части аорты разорванная».
Аорта - самая большая артерия в человеческом организме, обеспечивающая поступление крови из сердца во все остальные органы. В разное время разрыв аорты стал причиной смерти Альберта Эйнштейна, Андрея Миронова, Шарля де Голля. Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани. Также к разрыву аорты могут приводить
- ишемия стенки аорты,
- гипертония и резкие скачки давления,
- физическое и нервно-эмоциональное перенапряжение,
- травма грудной или брюшной полости,
- врожденные дефекты.
«Более предрасположены к развитию аневризмы аорты мужчины, курильщики и люди в возрасте старше 55 лет. Среди других факторов риска - избыточный вес и отсутствие физических нагрузок», - констатируют медработники.
Разрыв аорты является моментальным процессом, и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. В то же время обнаружить патологию своевременно возможно – поэтому в том числе важно проходить регулярные медосмотры. Наиболее надежным методом диагностики нарушения считается компьютерная томография, а методом лечения - операция.
Врачи назвали основные симптомы-предвестники опасного недуга:
- боль,
- сонливость,
- слабость,
- повышение артериального давления.
Симптомами критического состояния являются:
- шок,
- резкое падение давления,
- повышение температуры тела,
- сильная боль в груди,
- одышка,
- отек шеи,
- посинение кожи,
- набухание вен.
В виде профилактики болезни врачи рекомендуют укреплять стенки сосудов - принимать препараты с витамином С и омега-3 жирными кислотами. Очень важно отказаться от вредных привычек – злоупотребления алкоголем и курения.
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