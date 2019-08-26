Врач-кардиолог Клайд Янси назвал 7 правил долгой жизни

Известный в США врач-кардиолог Клайд Янси составил свод рекомендаций, следование которым может обеспечить человеку долголетие.Клайд Янси уверяет, что человеческий организм изначально запрограммирован на долгую жизнь. Сокращают ее, в основном, нездоровые привычки.Специалист назвал правила, которые по его мнению могут помочь отпраздновать свой 90-й или 100-й день рождения.Врач советует увеличивать физическую активность такими упражнениями как бег, плавание, интенсивная ходьба, спортивные игры. Кардиолог утверждает, что недостаток физической активности лишает человека 4 лет жизни. У малоподвижных людей в несколько раз чаще развиваются сердечные заболевания или инсульт.Слишком высокое содержание холестерина ассоциируется с появлением в сосудах бляшек, увеличивающих риск сердечно-сосудистых патологий. Главное правило: нельзя позволять холестерину подниматься выше уровня 5 единиц.Для повышения своих шансов на долгую жизнь следует отказаться от большого количества сладкого, фастфуда и газировки. По словам Клайда Янси, особенно важно потреблять достаточное количество клетчатки, крупы, свежие овощи, фрукты.Повышенное давление не зря называют «тихим убийцей». У людей с артериальной гипертензией риск инсульта выше на 40%,а вероятность инфаркта-на 25%. Крайне важно контролировать давление после достижения возраста 45 лет.Врач-кардиолог напомнил, что ожирение является главной причиной возникновения заболеваний сердца и инсульта, а также способно сократить длительность человеческой жизни на 5 лет.В случае диабета существенно повышается вероятность проблем с давлением, сосудами, сердцем, кровеносной системой. Важно не допускать ожирения, поскольку оно является одним из решающих факторов развития данного заболевания.В глобальном плане курение является вторым по степени значимости фактором смертности после гипертонии – оно убивает не только непосредственно курильщиков, которых делает склонными к болезням дыхательной системы и раку легких, но и людей, которые находятся в окружении потребителей табака и страдают от пассивного курения. Врач Клайд Янси заявил: спустя 15 лет жизни без курения риск преждевременной смерти для бывшего курильщика становится таким же, как и для некурящего человека.