Названа группа крови, больше всего подверженная раковым заболеваниям
Люди с четвертой отрицательной группой крови значительно чаще других страдают от онкологических заболеваний.
К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета после ряда массовых исследований.
Они доказали, что AB (IV) Rh с отрицательным резусом является самой опасной группой крови. Обладателей этой группы на нашей планете всего 8%.
По словам ученых, у таких людей редко бывают дети, а если они и рождаются, то только однополые. Женщины с четвертой отрицательной группой более подвержены раковым заболеваниям.
Похожее исследование провели и ученые Университета Вермонта. Они установили, что у обладателей группы крови AB (IV) Rh- чаще фиксируются проблемы с мышлением и памятью, изменение мозга, повышен риск развития слабоумия, инсультов и деменции. У них снижен иммунитет и они способны впитывать, как губка, разные болезни.
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