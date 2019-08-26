Названа группа крови, больше всего подверженная раковым заболеваниям

Люди сзначительно чаще других страдают от онкологических заболеваний.К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета после ряда массовых исследований.Они доказали, чтоОбладателей этой группы на нашей планете всего 8%.По словам ученых, у таких людей редко бывают дети, а если они и рождаются, то только однополые. Женщины с четвертой отрицательной группой более подвержены раковым заболеваниям.Похожее исследование провели и ученые Университета Вермонта. Они установили, что у обладателей группы крови AB (IV) Rh- чаще фиксируются проблемы с мышлением и памятью, изменение мозга, повышен риск развития слабоумия, инсультов и деменции. У них снижен иммунитет и они способны впитывать, как губка, разные болезни.