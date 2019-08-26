Названы витамины, способные вызвать раковые опухоли

С ними нужно быть осторожнее.Раковые опухоли, в частности, в легких могут вызвать весьма безобидные витамины группы В (В6, В9 или В12).Об этом заявил профессор Института питания при Университетской клинике Шлезвиг-Гольштейн Мартин Смоллич.Автор статьи провел ряд исследований, чтобы доказать, что многие витамины в избытке вызывают раковые опухоли. Он отметил, что чем больше человек стремиться к употреблению этого витамина, тем выше у него риск развития заболевания.Среди его генетических анализов были также обнаружены люди, у которых было превышено состояние витамина В12. Именно эти люди были генетическими обладателями рака легких.Автор статьи напомнил, что по рекомендациям общества питания, взрослому человеку необходимо в день употреблять 4 мкг витамина В12, по данным Федерального института оценки рисков, человек должен в день съедать около 25 мкг этого витамина.Он констатирует, что в аптеках продается витамин В12 с суточной дозой 1000 мкг.