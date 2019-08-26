Почему периодическое голодание улучшает здоровье

Если острое воспаление является нормальным иммунным процессом, который помогает бороться с инфекциями, то хроническое воспаление никакой пользы не несет и даже, наоборот, провоцирует диабет, рак, рассеянный склероз, болезни сердца и воспалительные заболевания кишечника.Известно, что на заболевания, связанные с хроническим воспалением, хорошо влияет ограничение калорий. Однако механизм данного влияния до конца не известен.Исследователи из медицинского центра Маунт-Синай решили внести свой вклад в работу над этим вопросом. Работая с иммунными клетками человека и мыши, они показали, что периодическое голодание уменьшает высвобождение в кровоток провоспалительных клеток, называемых моноцитами.Моноциты являются высоковоспалительными иммунными клетками и могут нанести серьезный урон тканям организма. В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост моноцитов в составе крови населения разных стран.Выяснилось, что когда мы устраиваем себе, например, «разгрузочные выходные», эти клетки переходят в «режим сна» и в меньшей степени, чем обычно, способствуют воспалительному процессу.Теперь исследователи планируют продолжить расшифровку молекулярных механизмов, с помощью которых голодание улучшает здоровье. Это должно привести к разработке новых профилактических и терапевтических стратегий для борьбы с болезнями.