Клубника помогает предотвратить рак пищевода

Клубнику можно использовать как альтернативу противораковым препаратам или вместе с ними, чтобы предотвращать рак пищевода, заявили ученые.О том, что регулярное употребление клубники помогает защитить человека от развития рака пищевода, говорят данные, полученные американскими учеными из Центра всестороннего изучения рака при Университете штата Огайо. Этими специалистами проводился эксперимент с участием жителей трех провинций центрального Китая, отличающихся одними из самых высоких в мире показателей рака пищевода.В течение 6 месяцев испытуемые, у которых были диагностированы опухоли пищевода (еще не перешедшие в стадию злокачественных), ежедневно употребляли вместе с едой клубничный порошок, эквивалентный 57 граммам клубники, которому были присущи все свойства ягоды. В результате из 36 участников эксперимента у 29 человек на фоне потребления клубничного концентрата опухоли пищевода уменьшились и стали классифицироваться как менее опасные. В частности, из опухолей средней стадии они перешли в категорию опухолей легкой стадии.Ученые констатировали, что хотя клубника и не является средством, которое может помочь побороть уже диагностированный рак пищевода, предотвратить его ароматная ягода действительно в состоянии. По их версии ее употребление может быть эффективным в сочетании с препаратами, препятствующими активности раковых клеток.Симптоматично, что другое исследование под авторством итальянских ученых из Политехнического университета в Марке также завершилось выводом специалистов о том, что употребление клубники способствует предотвращению онкологических заболеваний. После экспериментов с мышами они заявили, что клубника обладает свойством уменьшать активность нескольких генов, ответственных за рост метастазов.