5 симптомов целлюлита, о которых необходимо знать всем

Речь идет о бактериальной инфекции кожи, а не о косметологическом дефекте. Инфекция требует своевременного хирургического лечения, так как грозит осложнениями.Это основные симптомы бактериального целлюлита. В случае их появления необходимо проконсультироваться с врачом для того, чтобы остановить распространение отёков и покраснений по всему телу.Ещё одним частым симптомом бактериальной кожной инфекции является потливость. Избыточное выделение пота наблюдается даже в том случае, если вы находитесь в состоянии покоя.При развитии целлюлита кожа воспаляется, человек замечает красные отметки на руках или ногах. Впрочем, эти отметины могут появиться на любой зоне тела.Бактериальная инфекция может вызывать сильную боль в повреждённых зонах тела, создающую проблемы при движениях и негативно влияющую на общее состояние здоровья.Целлюлит приводит к быстрому утомлению, из-за которого мы уже не можем выполнять привычный объем дел каждый день.Если целлюлит не лечится и развивается дальше, то он может привести к тремору рук или ног. Трясущиеся конечности тоже могут являться симптомом этой инфекции.