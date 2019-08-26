5 симптомов целлюлита, о которых необходимо знать всем
Покраснение и отёки. Это основные симптомы бактериального целлюлита. В случае их появления необходимо проконсультироваться с врачом для того, чтобы остановить распространение отёков и покраснений по всему телу.
Потливость. Ещё одним частым симптомом бактериальной кожной инфекции является потливость. Избыточное выделение пота наблюдается даже в том случае, если вы находитесь в состоянии покоя.
Воспаления кожи. При развитии целлюлита кожа воспаляется, человек замечает красные отметки на руках или ногах. Впрочем, эти отметины могут появиться на любой зоне тела.
Боль в различных областях тела. Бактериальная инфекция может вызывать сильную боль в повреждённых зонах тела, создающую проблемы при движениях и негативно влияющую на общее состояние здоровья.
Сильная усталость. Целлюлит приводит к быстрому утомлению, из-за которого мы уже не можем выполнять привычный объем дел каждый день.
Тремор рук. Если целлюлит не лечится и развивается дальше, то он может привести к тремору рук или ног. Трясущиеся конечности тоже могут являться симптомом этой инфекции.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил labus в категорию Дерматология
Добавить комментарий