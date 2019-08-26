Названы главные признаки приближающегося инфаркта

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Летом стоит обратить особое внимание на здоровье сердца.Врач Сергей Агапкин рассказал, какие симптомы могут говорить о том, что у человека имеется склонность к развитию летнего инфаркта.Инфаркты миокарда часто встречаются во врачебной практике именно летом. Даже у здорового человека летом сердце может страдать от нехватки кислорода в воздухе и может появляться одышка. Если же сердечно-сосудистая система ослаблена хроническими нарушениями, вероятность пострадать от инфаркта увеличивается в разы.Врач рассказал о симптомах, которые указывают на такую склонность к сердечному приступу.В частности, говорит врач, если человеку тяжело подниматься вверх по лестнице, он рискует оказаться жертвой возможного летом инфаркта.«Если на 1-2 этажах вам пришлось остановиться и отдышаться, значит, сердце испытывает большую нагрузку, а вы находитесь в группе риска инфаркта миокарда», — заметил эксперт.Также, по словам Агапкина, рискуют люди с болью в спине – например, они время от времени чувствуют боль между лопатками. Если при этом ощущается и кратковременное онемение левой или правой руки, скорей всего, имеются проблемы с сердцем.Другой характерный симптом – это ухудшение самочувствия при любой физической нагрузке.«Люди, которые от любой нагрузки в теплую погоду ощущает слабость, головокружение, загрудинные боли, рискуют «заработать» инфаркт», — предостерег врач.При вышеописанных симптомах, подчеркивает медик, необходимо обратиться к специалистам и обследоваться.Самым опасным симптомом Агапкин назвал боль за грудиной давящего жгучего характера, которая может отдаваться в челюсть, руки или лопатки и сопровождается страхом смерти. Такая картина нередко наблюдается у людей перед тем, как у них случается инфаркт. Как правило, эта симптоматика связана с серьезными сердечными нарушениями.