Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта

Большинство людей хронически недосыпаютНовое исследование показало, что люди, которые спят ночью менее шести часов, подвержены высокому риску развития ишемической болезни сердца и инсульта.Данное исследование было проведено в Великобритании, его участниками стали 2 000 человек, — об этом сообщил профессор медицины сна Пол Гринграс. Исследовав привычки и образ жизни испытуемых, исследователи заключили, что подавляющее большинство взрослых людей хронически недосыпают – лишь примерно 17% спят рекомендованные врачами восемь часов в день.Согласно научным данным, минимальное количество часов, необходимое для восстановления организма ночью, — это 7 часов сна. Из этого правила бывают исключения в сторону уменьшения, но это скорее феноменальные случаи, а не норма. Новое исследование показало, что почти половина взрослых британцев (44%) не спят не то что семь, но и шесть часов ночью.«У тех, кто спит менее шести часов ночью, высок риск не только ишемической болезни сердца, но и инсульта — из-за недостатка отдыха он увеличивается на 60%», — констатировал профессор Пол Гринграс.По словам ученого, все люди, которые спят слишком мало, имеют повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови. Он подчеркнул, что недостаток сна оказывает влияет на человеческую ДНК влияние, сопоставимое с действием стресса или курения.Людям, которые испытывают дефицит сна из-за дружностей с засыпанием, ученый посоветовал попробовать заниматься спортом. 85% людей обнаружили, что их сон стал лучше после выполнения физических упражнений, заметил Пол Гринграс.