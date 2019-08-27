Ученые назвали неожиданный ранний симптом рака поджелудочной железы
Дело в том, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови.
По словам специалистов, рак поджелудочной железы – очень коварное заболевание, которое трудно выявить на ранних стадиях. Пока опухоль небольшого размера, она не дает о себе знать, и человек даже не догадывается, что с ним что-то не так. По мере роста опухоль может забивать капилляры в печени, а также вызывать сильные боли в спине. Когда эти симптомы начинают проявляться, опухоль доходит уже до поздних стадий.
Поскольку это заболевание так сложно выявить на ранних стадиях, специалисты стараются найти новые способы его диагностики. В частности, ученые пытаются понять процесс роста и распространения опухоли. Другое направление исследований — поиск биомаркеров рака в простых анализах мочи и крови.
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