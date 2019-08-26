Как снизить вред от смартфонов?
По словам специалиста, очень многие сегодня страдают от проблем со здоровьем из-за длительного использования смартфонов. Среди наиболее частых проблем – плохая осанка, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в том числе с суставами, мышцами, нервами и связками.
Что же можно сделать во избежание всех этих проблем?
Специалист рекомендует в первую очередь подбирать телефон под свою руку: при покупке нужно проверить, не слишком ли телефон большой для вашей руки и можете ли обхватить телефон и дотронуться до экрана большим и указательным пальцем с разных сторон.
Если вы набираете текст на смартфоне, полезно чередовать пальцы, чтобы уменьшить боль и напряжение в большом пальце и запястье.
Во избежание проблем со спиной и шеей рекомендуется во время работы с телефоном сохранять правильную осанку: лучше не держать смартфон на коленях и под грудью — вместо этого рекомендуется расположить устройство на уровне груди, подбородка или глаз, чтобы минимально изгибать шею.
Привычка зажимать телефон между плечом и ухом, по словам специалиста, очень опасная: эта поза защемляет спинные диски и может вызвать сдавливание нервов. Старайтесь во время разговора держать телефон рукой или же использовать наушники с микрофоном.
Кроме того, каждые полчаса рекомендуется откладывать телефон и другие устройства и делать простые упражнения: разминать пальцы, запястья и шею.
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