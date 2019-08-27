5 симптомов, которые могут указывать на заболевание диабетом

Специалисты рассказали о симптомах, которые могут указывать на раннее начало заболевания диабетом. Они не всегда опасны, но их не стоит игнорировать.Кожные изменения при развитии диабета встречаются довольно часто. Метаболические нарушения, лежащие в основе патогенеза диабета, приводят к изменениям почти во всех органах и тканях, в том числе в коже. По словам медиков, нужно всегда обращать внимание на странные изменения кожи. Симптомами диабета могут быть участившиеся дерматозы, кожные инфекции, бактериальные и грибковые, а также потемнения в области шеи, подмышек или паха. Кожа может приобретать вид, характерный для обезвоженности. Еще один сигнал - кожный зуд в паховой области, на животе, в зоне локтевых сгибов.При заболевании диабетом замедляется усвоение глюкозы, что приводит к повышению ее концентрации в крови. Чтобы вывести лишнюю глюкозу с мочой, организм активизирует работу почек и, как следствие, учащается мочеиспускание. Если посещать туалет приходится более 10 раз в сутки, а позывы к мочеиспусканию стали будить еще и по ночам, то проверить уровень сахара в организме будет совсем не лишним.Среди других вероятных симптомов диабета, приведенных медиками в публикации издания Everyday Health, также были названы повышенная потливость ночью и яркие сновидения.Незаживающие долгое время кожные повреждения при диабете – это результат кислородного голодания клеток и тканей, которое возникает вследствие утолщения стенок артерий и сужения кровеносных сосудов.Ухудшающееся при диабете кровообращение негативно сказывается на проведении нервных импульсов. Поэтому в кистях рук и в ногах могут возникать специфические ощущения. Если стали чаще неметь руки и ноги, возникают ноющие боли, следует проверить содержание сахара в крови, советуют специалисты.