Эти продукты наиболее полезны для любителей выпивки и сигарет

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Для профилактики онкологии и болезней сердца.Ученые из Австралии смогли составить список продуктов питания, которые необходимы людям, злоупотребляющим вредными привычками.Свои выводы специалисты сделали благодаря многолетнему исследованию: они наблюдали 23 года за рационом и состоянием здоровья порядка 56 000 человек.Самыми полезными оказались: чай, цитрусовые, яблоки, ягоды и брокколи.Данные продукты значительно улучшают здоровье человека и могут выступать в качестве профилактики онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы, что очень важно для тех, кто много курит и употребляет спиртные напитки.Необходимый пищевой минимум выглядит следующим образом: небольшое количество брокколи, немного ягод, яблоко или апельсин и кружка чая.