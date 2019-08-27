Какое заболевание повышает риск развития рака?

Сахарный диабет повышает риск развития рака, как выяснили специалисты из центра City of Hope, который занимается исследованиями в области диабета и рака и лечением этих заболеваний.По словам автора исследования, профессора Джона Термини, высокое содержание глюкозы в крови увеличивает риск повреждения ДНК, что в свою очередь повышает риск развития рака яичников, груди, почек и других органов. Риск этот у диабетиков, как известно и из других исследований, повышен в 2.5 раза по сравнению с людьми без диабета.По словам исследователей, у людей с диабетом очень «хрупкие» цепи ДНК: они разрушаются быстрее и по большей части не восстанавливаются либо восстанавливаются медленно. Это часто приводит к геномной нестабильности, которая может быть причиной рака.Он отметил, что чем больше будет в мире людей с сахарным диабетом, тем больше будет случаев рака.Он также отметил, что многие лекарственные препараты, которые принимают люди с развивающимися раковыми образованиями, приводят к развитию сахарного диабета, и наоборот, диабетикам часто прописывают лекарства, ускоряющие развитие раковых образований.