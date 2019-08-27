6 простых советов, которые помогут снизить уровень холестерина

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Повышенный уровень холестерина в крови может привести к целому ряду проблем, в том числе к инсультам и инфарктам. Если у вас повышен холестерин, обязательно обратитесь к врачу, который при необходимости назначит лечение. Но наряду с лечением попробуйте также следовать приведенным ниже советам, которые также помогут снизить уровень холестерина:Речь идет не об овсянке быстрого приготовления, а о цельнозерновой каше, которая содержит много клетчатки, которая, собственно, и помогает регулировать уровень холестерина.Ходьба тоже очень полезна для поддержания здоровья, поэтому старайтесь ходить пешком хотя бы 30 минут в день. Чем больше вы будете двигаться, тем здоровее у вас будут сердце и сосуды и тем ниже будет риск развития многих заболеваний.Орехи (не обязательно грецкие – можно любые) обеспечивают организм полезными разновидностями жирных кислот, которые защищают кровеносные сосуды от холестериновых бляшек. Для этого рекомендуется ежедневно съедать около 45-50 граммов орехов.В большинстве ресторанов повара стараются готовить не полезные, а вкусные блюда – с большим количеством жира, сахара и соли. Более того, нередко в целях экономии еда жарится в одном и тот же масле несколько раз, в супы для густоты добавляется мука, а овощные блюда готовятся из испорченных плодов.Если же вы готовите дома, вы можете контролировать количество жира, соли и сахара в своих блюдах, кроме того, вы всегда знаете, из каких ингредиентов готовите.Старайтесь в течение дня пить достаточное количество воды – это помогает очищать организм, выводя из него все ненужное, а также снижает риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний.Недосып негативно влияет на многие процессы в организме, в том числе на метаболизм холестерина. Если хотите скорее привести уровень холестерина в норму, старайтесь высыпаться каждую ночь.