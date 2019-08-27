Как употребление двух бутонов гвоздики в день повлияет на организм

Если попросить хозяек назвать наиболее распространенные пряности, гвоздика будет одной из первых. Из-за своего пряного и одновременно жгучего вкуса она находит широкое применение в кулинарии при приготовлении мяса и рыбы, реже употребляется в кондитерских изделиях. А вот при засолке рыбы, мариновании овощей ей нет равных.Однако далеко не всем известно, что гвоздика — это еще и лекарственный препарат. Специалисты Католического университета штата Минас-Жерайс в Бразилии и медицинского Фонда Эзекиэля Диаса озаботились проблемой борьбы с лихорадкой Зика. Это заболевание стало настоящим бичом для стран с тропическим и субтропическим климатом. К примеру, заражение женщины в период беременности влечет необратимые последствия для плода: у ребенка это может вызвать микроцефалию. В феврале 2015 года в странах Южной и Северной Америки вспышка лихорадки Зика унесла жизни нескольких десятков человек, тысячи получили осложнения после нее. Бразильские СМИ сообщают о смерти 20-летней девушки от респираторных заболеваний, вызванных лихорадкой Зика.Главные распространители этой лихорадки — комары-переносчики вида Aedes aegypti. Ученые исследовали десять наиболее распространенных растений, чтобы понять, какие из них пригодны для уничтожения личинок комаров. В сферу интересов сотрудников университета попали в том числе и такие известные растительные пряности, как майоран, гвоздика, розмарин, мята, мелисса. Оказалось, что только гвоздика и майоран на сто процентов уничтожают личинок комара Aedes aegypti. Более того, изготовленное из этих растений эфирное масло, попадая на места кладок, в течение суток уничтожает полностью личинки комаров, вызывающих не только лихорадку Зика, но и такие вирусы, как денге и чикунгунья. Как поясняет биолог Алзира Сесилиу, теперь ученым предстоит понять, как именно действуют эти масла, после чего станет возможным создание экологически чистых средств индивидуальной защиты от кровососущих насекомых.Гвоздика обладает и прямым лечебным эффектом. В 2013 году в китайской Академии наук установили, что входящие в состав гвоздики олеаноловая кислота и эвгенол обладают сильнейшими противораковыми свойствами. Ученые из нескольких университетов мира: Миннесоты, Питтсбурга и Пекина исследовали именно эти свойства гвоздики. Выяснилось, что она останавливает рост человеческих раковых клеток. При этом здоровые клетки не подвергаются никакой опасности. Попутно выяснилось, что олеаноловая кислота — это еще и тонизирующее и противовирусное средство. Об этом хорошо известно немецким ученым, которые включили эфирные масла гвоздики в состав успокаивающего препарата.Правда, медики предупреждают, что в зависимости от дозировки гвоздика может дать расслабляющий эффект или, напротив, поднять тонус и вызвать скачок артериального давления. Именно поэтому для профилактики рекомендовано добавлять в еду не более двух бутонов гвоздики в день.Специалисты из Университета Мигеля Эрнандеса называют гвоздику одним из лучших естественных антиоксидантов. Достаточно небольшого количества этой пряности в сутки, чтобы затормозить в организме процессы окисления, которые разрушают клетки и ткани. На антиоксидантный эффект испанские ученые исследовали и другие растения, которые широко распространены в средиземноморской кухне: орегано, тимьян, розмарин, шалфей. Но ни одно из них не дало столь поразительных результатов, как гвоздика.Кстати, окисление продуктов является основной причиной их порчи. По словам Хуаны Фернандес Лопес — одной из сотрудниц Университета Мигеля Эрнандеса, окисление липидов вызывает потерю питательных свойств продукта и явное ухудшение вкуса. Вот почему гвоздика — непременный ингредиент при домашней засолке, консервировании, мариновании. В промышленных масштабах в качестве консервантов используются химические и синтетические вещества. Испанские ученые пытаются найти естественную замену искусственным консервантам, которые наносят вред здоровью человека.Если употреблять дважды в день за 30 минут до еды по два бутона гвоздики, то уже через пару дней можно полностью очистить организм от глистов. Это средство долгое время использовалось в качестве народного. В Китае таким образом избавлялись от паразитов в течение столетий. Но сейчас антипаразитарные свойства гвоздики получили научное подтверждение. Эксперименты на собаках и свиньях, зараженных аскаридозом, показали явный противоглистный эффект этого растения. В России, к примеру, гвоздика входит в список противопаразитарных препаратов.Всего два бутона гвоздики в день нужно пережевывать в сухом виде — и вы забудете об ангине, стоматите и пародонтозе. К такому выводу пришли исследователи из США. Можно добавлять гвоздику и в еду. Это значительно активизирует процесс пищеварения вследствие того, что гвоздика стимулирует работу желудка и ускоряет обменные процессы. А еще она снимает вялость и усталость. Американцы уверены, что у гвоздики есть не менее восьми ярко выраженных полезных свойств: бактерицидное, глистогонное, противогрибковое, обезболивающее, спазмолитическое, ранозаживляющее, антиканцерогенное, ветрогонное при метеоризме. Они установили, что эфирные масла гвоздики губительны для золотистого и белого стафилококка, дифтерийной палочки и даже сибирской язвы. Кроме того, душистые бутоны этого растения подавляют размножение туберкулезной палочки. Те, кто использует в еде не менее двух бутонов гвоздики в день, меньше болеют гриппом.