Одежда из кожзаменителя: какой вред она может нанести здоровью

Кожзаменителей, участвующих в производстве одежды, не так много, как например, для пошива обуви или оббивки мебели. В настоящее время все изготовители одежды используют либо рециклированную кожу, которую часто называют «прессованной», стретч-кожу или другое ее название — стретч-винил и экокожу.В отличие от рециклированной кожи, которая прессуется в единое полотно из обрезков натуральной кожи животных, два других варианта тканей создаются на химико-технологических предприятиях с использованием полимеров, и именно их воздействие на человеческий организм вызывает больше всего вопросов. Для того, чтобы понять, в чем отличие этих двух видов заменителей кожи, стоит обратиться к технологии их изготовления.«Винил»Стретч-винил, из которого часто шьют брюки, джегинсы, «косухи» и стильные жилеты, в своей основе имеет полиэстеровую или хлопчатобумажную ткань, на которую с обеих сторон или только с одной стороны наносят покрытие, состоящее из полиэфиров, полиакрила и полиамидов, в том числе поливинилхлорида.Благодаря этому химическому составу верхняя, лицевая часть полотна приобретает гладкость и глянец, или наоборот, матовость и на ощупь она похожа на настоящую кожу. Но, как правило, изделия из него «не дышат», они полностью лишены возможности проникновения через них воздуха и влаги.При постоянной носке это чревато не только возникновением опрелостей на теле, но и возможностью развития респираторных заболеваний. Организм, не получающий вентиляцию своего эпидермиса, выделяет пот. Человек, ощущающий духоту, стремится охладить себя, в итоге «гуляющие» сквозняки на взмокшем теле провоцируют простуду.Помимо этого, одежда из винилового кожзаменителя очень чувствительна к низким и высоким температурам. При сильном морозе она «дубеет», и если в этот момент такое изделие будет вплотную прилегать к человеческой коже, то это может привести к обморожению ее участков. Под воздействием активного солнца стретч-винил выделяет токсичные пары. До сильного отравления, скорее всего, не дойдет, но головокружение и головная боль в момент носки в летний зной обеспечена.ЭкокожаЭкокожа — тоже не вполне современное изобретение, но ее химический состав до сих пор претерпевает множество изменений и новшеств. По сути это тот же традиционный кожзаменитель, как например, стретч-винил, только при производстве эко-ткани на ее однозначно хлопчатобумажную основу наносят несколько другие полимеры и в частности исключают поливинилхлорид.В полиуретан, который и является главным ее составляющим, добавляют органические вещества — различные белковые соединения и при производстве самой экокожи создают в ней множество мелких пор. Они способны пропускать воздух как извне, так и внутрь. Благодаря такой поверхности ткань на ощупь больше похожа на натуральную кожу, а поскольку в ней технологически заложена возможность вентиляции, изделия из нее легче носятся. Из экокожи обычно изготавливают дубленки, куртки, перчатки.Благодаря добавлению в полиуретан органических соединений, поверхность изделий морозостойкая и не «дубеет» даже при –35°С, а также абсолютно нечувствительна к воздействию солнечных лучей и высокой температуре.У изделий из экокожи есть свои минусы по сравнению с одеждой из натуральной кожи, но, все-таки при носке они безопасны для здоровья.