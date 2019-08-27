«Сибирский женьшень»: почему его называют «золотым корнем»

Калифорнийские ученые во главе с профессором Махтабом Джафари заинтересовались «сибирской травой», которая растет в горах Алтая. Речь идет о родиоле розовой, которая известна всем российским поклонникам народной медицины как «золотой корень».Коренные жители Алтая высоко ценили «сибирский женьшень», который «творил чудеса». В 40-е годы советские ученые активно изучали благотворное воздействие родиолы на спортсменов, а позднее – и на космонавтов. Это «мягкое стимулирующее средство» повышает выработку серотонина – «гормона радости», который, по мнению российских ученых, способен продлевать жизнь минимум на полвека. С подобным сенсационным открытием еще в 1997 году выступил академик РАМН Валентин Иванович Покровский.Американцы были поражены, когда обнаружили, что продолжительность жизни при принятии настойки из чудо-травы увеличилась на 24%. Правда, эксперименты проводились только на мухах-дрозофилах. Профессор Джафари, отметил, что «ничего подобного ранее не наблюдалось». Он подчеркнул, что пока не получены доказательства того, что радиола способна продлевать человеческую жизнь, однако это растение – один из самых перспективных кандидатов для будущих антивозрастных исследований. Конкуренцию сибирской радиоле пытались составить китайские травы, однако, они «сошли с дистанции», никоим образом не продлив жизнь членистоногих участников эксперимента.