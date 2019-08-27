Антибиотики, мочегонные, антигистаминные: врач назвала несовместимые с загаром лекарства

Отдых на пляже и загар несовместимы с приемом многих лекарств, сообщила врач Виктория Савицкая. Некоторые лекарства под воздействием солнца могут вызывать серьезные нарушения.Выступив в прессе, врач предостерегла о том, что практически все препараты делают кожу более чувствительной к солнцу, и это следует помнить всем, кто принимает лекарства и планирует отпуск где-нибудь на пляже. По словам Савицкой, мочегонные препараты, сильные обезболивающие, гормональные контрацептивы, антибиотики и даже некоторые мази и масла усиливают восприимчивость кожи к ультрафиолетовому излучению и могут стать причиной появления пятен на коже, других аллергических проявлений, тошноты.Одними из самых опасных врач считает мочегонные средства. Некоторые женщины и девушки специально пьют такие препараты перед поездкой к пляжу, чтобы выглядеть стройнее. Но мочегонные лишают организм жидкости, что повышает риск сбоя в работе внутренних органов, мышечных судорог, онемения конечностей, обмороков. Кроме того, при потере жидкости в организме густеет кровь, что содействует образованию тромбов, которые являются причиной инфарктов и инсультов.«Отдых на пляже и загар несовместимы также с большинством антибиотиков тетрациклинового ряда, противозачаточными таблетками, антигистаминными препаратами, антидепрессантами», - добавила врач.