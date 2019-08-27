Загрязненный воздух связан с ростом преступности: исследование

Группа ученых из Университета штата Колорадо и Университета штата Миннесота установила, что загрязненность воздуха напрямую влияет на работу головного мозга.В рамках исследования была проанализирована информация об уровне загрязнения воздуха, а также статистика преступности в 34-х штатах США за 2000-2013 гг. Данный анализ охватил 301 округ с численностью населения в свыше 86 млн. человек.Выяснилось, что концентрация вредных веществ в атмосфере и число жестоких преступлений в том или ином округе взаимосвязаны. Так, чем хуже была экологическая обстановка в населенном пункте, тем выше был выявленный уровень агрессии и насилия. Подобной связи между экологией и ненасильственными преступлениями выявлено не было.Ученые обращают внимание: каждое дополнительное повышение уровня токсичных частиц в атмосфере на 10 микрограммов на кубический метр повышает число насильственных преступлений на 1,17%. Что касается концентрации озона, то ее повышение в приземной атмосфере в объеме 10 частиц на миллиард связано с ростом уровня преступности на 0,59%.Подобную ситуацию ученые связывают с тем, что загрязненный воздух воздействует на работу головного мозга, приводя к агрессии, тревожности и, в итоге, к преступным деяниям.Результаты исследования опубликованы в журнале Epidemiology.