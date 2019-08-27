Которая группа крови самая «опасная»?

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Группа крови действительно может влиять на состояние здоровья человека, как выяснили ученые из Гарвардского университета.Самой «опасной» группой, по их мнению, является AB (IV) с отрицательным резусом. Людей с такой группой крови на Земле мало – всего 8% населения планеты. И если им бывает нужна донорская кровь, найти ее бывает нелегко. Правда, это далеко не единственная проблема таких людей.По словам ученых, у людей с такой группой крови редко рождаются дети, а если они и рождаются, то только однополые. Крайне редок случай, говорят специалисты, что у людей, особенно у мужчин, с такой группой рождаются дети разных полов.А у женщин с такой группой крови чаще, чем у других, выявляются онкологические заболевания.Группа ученых Университета Вермонта тоже проводила исследования, связанные с группами крови. Они установили, что люди с четвертой отрицательной группой крови подвержены изменениям мозга, и у них чаще, чем у других, фиксируются проблемы с мышлением и памятью.По словам ученых, у людей с AB Rh также на 82% повышен риск развития слабоумия. Также они чаще сталкиваются с инсультами и деменцией.