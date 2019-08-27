Электронные сигареты воздействуют на кровеносные сосуды даже после единичного использования

Электронные сигареты воздействуют на кровеносные сосуды даже после одного использования. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology.Как передает CNN, вейпинг влияет на функцию кровеносных сосудов даже у здоровых людей. К примеру, изменения в работе кровотока в бедренной артерии были выявлены при помощи МРТ даже после единичного вейпинга. Между тем ученые пока не могут объяснить, какое именно химическое вещество может быть причиной этого.Исследователи обращают внимание на то, что выявленные изменения в работе кровотока носят временный характер. Однако не исключено, что, при регулярном курении электронных сигарет, воздействие на кровеносные сосуды не будет проходить столь быстро, как при единичном вейпинге.