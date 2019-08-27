6 возможных причин инсульта, о которых многие не догадываются

Чрезмерный шум, грипп, переутомление… Эти факторы способны провоцировать развитие инсульта, о чем многие люди не догадываются.Специалисты рассказали в прессе о том, какие малоизвестные причины способны оказаться пусковым механизмом для развития инсульта.Масштабное исследование с участием свыше 80 000 женщин показало, что употребление всего двух баночек не содержащих сахара диетических напитков в день увеличивает вероятность инсульта (а также и инфаркта) более чем на 30%. Кроме того, исследования свидетельствуют, что регулярное газированных напитков значительно ухудшает память, а также ведет к атрофии мозга.Постоянная переработка может пагубно сказаться на состоянии ЦНС. Исследователи говорят, что отсутствие отдыха истощает нервную систему и снижает ее защитный потенциал. Люди, работающие более 55 часов в неделю, имеют особенно высокий риск инсульта. Этому способствует значительный уровень рабочего стресса в сочетании с дефицитом времени для приготовления здоровой пищи и выполнения физических упражнений.Ученые обнаружили, что грипп во многих случаях является предшественником инсульта. Среди людей, переболевших гриппом, риск мозгового удара в течение 15 дней после болезни повышается на 40%, а менее существенный риск инсульта сохраняется еще в течение года после гриппа. По словам врачей, грипп может содействовать расслоению (стеноз) сонной артерии, из-за которого нарушается приток крови к мозгу.Исследованиями установлено, что люди, которые вынуждены существовать в условиях постоянного воздействия шума из окружающей среды (например, проживают вблизи аэропортов или автодорог с активным движением), - в большей степени подвержены инсультам. Выяснилось, что у них значительно повышен уровень воспаления в артериях, а в мозге чрезмерно активно миндалевидное тело, ответственное за регуляцию стресса и эмоциональных реакций.Связь между заболеваниями десен и повышенным риском серьезных сердечно-сосудистых нарушений выявлялась не в одном исследовании. Эксперты полагают, что такую связь обеспечивает воспаление от бактерий в деснах.Злоупотребление алкоголизм является фактором риска для того типа инсульта, который характеризуется кровоизлиянием в мозг, а не закупориванием сосудов. Выпивка может приводить к тяжелым формам инсульта даже в молодом возрасте у людей, никогда не жаловавшихся на здоровье.