На какие болезни может указать постоянная жажда?

Чувствовать жажду – вполне нормально, если температура воздуха слишком высокая или если вы много двигаетесь. Но в некоторых случаях постоянная жажда может указывать и на различные заболевания, такие как:Если даже после питья воды во рту все равно ощущается сухость, это может быть симптомом диабета – опасного заболевания, которое нельзя игнорировать. Если вы заметили у себя этот симптом, обязательно сходите в поликлинику по месту жительства, чтобы проконсультироваться с терапевтом и проверить уровень глюкозы в крови.При проблемах с почками также может возникнуть постоянное ощущение жажды. Но при этом человек, как правило, довольно редко мочится, и у него возникают отеки. Если вы заметили у себя такие симптомы, не стоит откладывать визит к врачу.Постоянная жажда может также быть признаком интоксикации организма.Постоянная жажда также может указывать на дисбаланс кальция, возникающий из-за нарушений в работе паращитовидных желез. В этом случае у человека могут быть также боли в костях, мышечная слабость, повышенная утомляемость, проблемы с памятью.Специалисты напоминают: если вас все время беспокоят жажда и сухость во рту, даже если вы пьете достаточно жидкости, - это серьезный повод пойти к врачу.