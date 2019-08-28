Дневная сонливость является признаком усталости организма

Дневная сонливость, как правило, является следствием специфических условий, из-за которых сокращается время сна. По словам врача Михаила Полуэктова, многие принимают за сонливость свою усталость.Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов пояснил, что сонливость отличается от усталости принципиальным качеством – при сонливости человек действительно засыпает. Для сильной усталости характерно состояние, когда человек может быть сонным, но при этом физически он не засыпает даже в благоприятной обстановке.Что, по мнению ученого, вызывает сонливость в светлое время суток? Длительный перелет через несколько часовых поясов, сбивающая биоритмы сменная работа, похмелье, нарушение времени приема пищи, прием некоторых лекарств, чрезмерное потребление кофеина, апноэ, а также другие заболевания. У человека с нарушением сна возникают сложности с концентрацией внимания и скоростью реакции – это следствие того, что мозг и вся нервная система не восстановились должным образом, поскольку количество сна было недостаточным.Михаил Полуэктов сообщил, что «здоровому человеку рекомендуется спать семь-девять часов». Невролог заметил, что зачастую люди недосыпают в будни и стараются больше спать в конце недели. Но, даже несмотря на более продолжительный отдых в выходные дни, полностью компенсировать потерянный сон невозможно, предупредил ученый.Самым эффективным средством от дневной сонливости, по словам Михаила Полуэктова, являются короткие засыпания – буквально по 10 минут. Сон более получаса днем, наоборот, может усиливать сонливость. Два других доказанных дейтонных «лекарства» от дневной сонливости на работе – это кофеин и физическая активность, добавил эксперт.Постоянная дневная сонливость является неблагоприятным знаком. Как минимум она означает усталость организма от постоянных перегрузок, истощенность нервной системы. Если человек испытывает такую сонливость каждый день в течение месяца и дольше, это может указывать на заболевание – подобный симптом сопутствует депрессии, мигрени, алкоголизму, онкозаболеваниям.