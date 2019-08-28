7 симптомов, которые могут указывать на рак

По словам специалистов, сигналы организма о возникновении в нем рака слабы и их нередко путают с симптомами других заболеваний.Медики советуют обращать внимание на следующие состояния.Появление изжоги даже после принятия обычной для человека пищи в обычном количестве может быть плохим знаком. Если при этом возникает чувство предельно наполненного желудка, а также наблюдаются вздутие и тошнота, не откладывайте визита к врачу, - все это может быть ранней симптоматикой рака желудка.Она может проявляться как первый симптом рака легких.Характерные при заболевании гриппом признаки (увеличение лимфоузлов, температура, ломота в теле и т.д.) иногда свидетельствуют о развитии лимфомы.Обычно охриплость возникает при инфекциях верхних дыхательных путей, аллергии. Но если после лечения и исчезновения других симптомов этих недомоганий хрипота все же сохраняется (например, спустя два недели после выздоровления), нужно обращаться к врачу. Хриплый голос может быть единственным сигналом о развитии рака пищевода. Кроме того, хрипота характерна для рака легких ил щитовидной железы.Симптомом рака легких может быть боль на внутренней стороне руки или в плече. При данном заболевании увеличиваются лимфатические узлы. Они могут оказывать давление на нервы, что и приводит к болевым ощущениям.Трудности мочеиспускания являются наиболее распространенным признаком рака предстательной железы и мужчин.Чувство сильной усталости (как правило, не соответствующей затраченным усилиям) проявляется как симптом при многих видах рака. Но все же, согласно данным Американского онкологического общества, усталость и слабость особенно характерны для лейкемии.