6 средств, помогающих быстро избавиться от неприятного запаха изо рта

Иногда причинами неприятного запаха изо рта могут оказаться активизировавшиеся бактерии. Есть средства, которые помогают справиться с проблемой галитоза.Недостаток влаги благоприятен для размножения бактерий. Иногда чтобы сделать дыхание свежим достаточно выпить стакан воды.Если желудок пуст долгое время, то при всем здоровье у человека может возникнуть временный галитоз. Чтобы он прошел, нужно просто поесть.Пожевав специи, можно быстро справиться с неприятным «ароматом» в ротовой полости. Кардамон, фенхель или корица – отличные средства от галитоза, поскольку в них содержатся антибактериальные вещества. Также можно жевать анис, укроп, гвоздику.Употреблять йогурты для борьбы с неприятным запахом изо рта советуют японские ученые. Они отмечают, что содержащиеся в продукте полезные бактерии вытесняют из ротовой полости вредные микроорганизмы, чья жизнедеятельность способствует зловонному дыханию.. Орехи имеют выраженный аромат и к тому же их абразивная текстура помогает удалить остатки пищи, оставшиеся на языке, деснах или в зубах.Нередко дурной запах изо рта оказывается следствием плохо вычищенных зубов. Застревающие между ними частички пищи не всегда можно удалить щеткой или ополаскиванием, помочь может только нить.Эксперты отмечают, что в тех случаях, когда неприятный запах изо рта возвращается снова и снова, следует обязательно записаться на прием к врачу и выслушать его мнение об этом.