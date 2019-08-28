Врачи назвали продукт, снижающий риск развития рака груди

Употребление мяса птицы снижает риск заболеть раком молочной железы.К такому выводу пришли американские ученые. Результаты их исследования опубликовал International Journal of CancerСпециалисты в течение семи лет наблюдали 42 тысячи женщин.При этом эксперты тщательно изучали пищевые пристрастия участников эксперимента. Женщины рассказывали, какое именно мясо они предпочитают и как часто его едят. Учитывались и способы приготовления.advertisementВсего за время исследования у женщин было диагностировано 1 536 случаев инвазивного рака молочной железы. Ученые установили связь между потреблением мяса и риском заболеть раком груди.«У любительниц красного мяса вероятность появления рака молочной железы была на 23% выше, чем у тех, кто употреблял его по минимуму. В свою очередь у женщин, в чьем рационе присутствовало большое количество мяса домашней птицы, риск этого заболевания был на 15% меньше, чем у тех, кто ел его мало», – рассказали авторы проекта.При этом выявленная закономерность сохранялась с учетом факторов физической активности, ожирения и употребления алкоголя. Однако, что именно при потреблении мяса птицы снижает риск рака молочной железы, ученым еще предстоит выяснить.